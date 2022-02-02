Суд продлил арест стрелявшему в столичном МФЦ Сергею Глазову

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 7 марта срок содержания под стражей Сергею Глазову, обвиняемому в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном хранении оружия. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, заседание проходило без присутствия Глазова, так как он сейчас проходит стационарную медико-психологическую экспертизу в институте им. В.Сербского.

Глазов был задержан 7 декабря после того как он устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский", куда пришел за получением нового готового паспорта. В результате стрельбы из переделанного в боевой пистолета "Глок" Глазов убил двух человек и ранил еще четырех, в том числе 10-летнюю девочку, которой он выстрелил в голову. Убийцу задержал сотрудник миграционного подразделения МВД старший лейтенант полиции Георгий Домолаев и подоспевшие ему на помощь очевидцы. Кроме пистолета у задержанного при себе был охотничий нож, которым он тоже пытался воспользоваться.

Уже после задержания выяснилось, что Сергей Глазов ранее служил в Службе внешней разведки, где дослужился до подполковника. Семьи у него не было, жил один. По словам соседей, мужчина часто вел себя буйно и неадекватно. При обыске дома у него была обнаружена подпольная мастерская по переделке оружия и боеприпасов. Позже в ходе следствия выяснилось, что мужчина стоял на учете у психиатра с 2010 года.