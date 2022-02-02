В Минске пояснили ситуацию с избирательными участками за рубежом

Избирательные участки за рубежом во время белорусского референдума по внесению изменений в Конституцию, намеченного на 27 февраля, открывать не планируется, уточнил в среду спикер внешнеполитического ведомства РБ Анатолий Глаз, информирует БЕЛТА.

Дипломат пояснил, что по избирательному кодексу участки для голосования за пределами страны образуются руководителями загранучреждений с учетом нескольких факторов, в том числе количества стоящих на консульском учете граждан и эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день, по его данным, "более трети загранучреждений не образовывали участки по причине незначительного количества граждан, находящихся на консульском учете". А в Литве и Латвии из-за действий белорусских соседей в принципе нет достаточного количества персонала, чтобы обеспечивать работу участка.

При этом абсолютным приоритетом при организации голосования официальный представитель МИД назвал обеспечение безопасности как голосующих граждан, так и членов комиссии, дипломатов и работников загранучреждения. Многие миссии приняли решение не подвергать риску здоровье сотрудников и голосующих в связи резким изменением эпидемиологической обстановки в странах пребывания.

Кроме того, Глаз напомнил, что во время предыдущей избирательной кампании в адрес членов избиркомов и работников загранучреждений поступали многочисленные угрозы, устраивались акции хулиганского и экстремистского характера.

"Было бы очень наивно полагать, что руководители наших миссий закроют глаза на вопиющие факты совершенно небрежного отношения ряда стран ЕС к своим обязанностям по обеспечению безопасности дипломатических представительств", - заявил он, напомнив, что только с августа 2020 года по декабрь 2021 года совершено более 20 актов агрессии в отношении белорусских дипломатов. Нападениям подверглись и загранучреждения страны в Великобритании, Польше, Франции, Германии, Бельгии, Чехии, Украине и Литве.

В МИД Беларуси обратили внимание и на тот факт, что "за редким исключением власти стран пребывания не привлекли к ответственности виновных, а порой даже и не разыскивали их. Понятно, что это или неспособность, или нежелание отдельных стран ЕС исполнять свои, можно сказать, священные обязательства", - считают в ведомстве.

С другой стороны, в Минске дали понять, что принятые меры никоим образом не препятствует конституционному праву граждан Беларуси принять участие в предстоящем референдуме. "Те, кто временно находится за границей, смогут проголосовать по месту регистрации в республике, а постоянно проживающие за рубежом с паспортом серии PP - на участке для голосования по месту временной регистрации либо месту последнего проживания в Беларуси.

Дипломат напомнил, что "для граждан Беларуси ограничений при въезде в страну как через наземные, так и через воздушные пункты пропуска не имеется, а ПЦР-тест для въезда не требуется".