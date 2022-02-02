Звезды "Человека-паука" Магуайр и Дефо попали в книгу рекордов Гиннеса

Тоби Магуайр и Уиллем Дефо были внесены в книгу рекордов Гиннесса после повторения своих ролей в "Человеке-пауке". По информации, опубликованной на сайте организации, они стали актерами с самой продолжительной карьерой Marvel в истории.

Напомним, после выхода недавнего фильма о Человеке-пауке, где появились сразу три Питера Паркера (в исполнении Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда), а также, соответственно, и все злодеи из предыдущих франшиз, картина продолжает бить все возможные рекорды по сборам. К этому успеху теперь добавилось и еще одно достижение - представители книги рекордов зафиксировали, что с момента первого появления Магуйра (в роли Питера Паркера) и Дефо (в роли Нормана Осборна и Зеленого гоблина) на экранах прошло 19 лет и 255 дней.

Ранее рекордная продолжительность карьеры персонажа Marvel принадлежала Хью Джекману и Патрику Стюарту из "Людей Икс". С момента выхода первого фильма серии до "Логана" прошло 16 лет и 232 дня.

"Человек-паук: Нет пути домой" вышел в середине декабря и до сих триумфально идет в кинотеатрах по всему миру. Мировые сборы картины превысили уже 1,74 млрд рублей, тем самым фильм поднялся на шестую строчку в списке самых прибыльных кинопроектов за всю историю.