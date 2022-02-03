Фильм о поэтессе Нике Турбиной - в конкурсе престижного американского кинофестиваля

Фильм Кирилла Соколова "Ника" о поэтессе Нике Турбиной вошел в программу Midnighters фестиваля South by Southwest (SXSW). Позже стало известно, что картина также отобрана в основную конкурсную программу (Narrative Feature Competition) этого же киносмотра. В рамках фестиваля состоится мировая премьера картины, ставшей единственной кинолентой на иностранном языке в этой программе.

SXSW - большое культурное международное событие, включающее в себя не только киносмотр, но и музыкальный фестиваль, интерактивную программу, выставки современного искусства и конференции. В программе кинофестиваля представлены новинки американского кинематографа, а также лучшие картины со всего мира.

Согласно синопсису, картина расскажет о том, как в детстве Ника Турбина (в этой роли Лиза Янковская) вместе с мамой гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. Восьмилетний вундеркинд, она поражала недетской грустью и пронзительностью строк… И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное - нет вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее "голос", почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все?

"Для меня огромная честь и радость, что мировая премьера "Ники" состоится именно на SXSW - на фестивале, который дал старт моим любимым "Девочкам" и "Мистеру Роботу", - говорит режиссер Василиса Кузьмина.

Федор Бондарчук - один из продюсеров картины поясняет: "Биография Ники Турбиной - уникальный случай из истории нашей страны, сюжет о времени невероятных возможностей и удивительных героев. Вместе с тем это и универсальная тема сложных взаимоотношений между матерью и дочерью. Конфликт, к которому может подключиться зритель из любой геолокации. Приятно видеть, что отборщики фестиваля South by Southwest по достоинству оценивают международный потенциал нашего кино и сделали его частью своей программы".

Картина произведена компаниями "Водород", Art Pictures Studio и "Централ Партнершип". Продюсеры фильма - Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Верещагин и Вячеслав Муругов. Режиссеров у фильма два - Василиса Кузьмина и Александр Андрющенко. Сценарий написан Юлией Гулян и Василисой Кузьминой. В фильме снимались Анна Михалкова (она играет мать Турбиной), Иван Фоминов, Вита Корниенко, Евгений Сангаджиев и другие.