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03.02.2022 17:30
Рубрика: Легковые авто

Миниатюрный фургон Hyundai Casper оказался вместительнее Lada Largus

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai представила на домашнем рынке Casper Van - миниатюрный фургон на базе своего самого компактного "паркетника" длиной менее 3.6 метра.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
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Для того, чтобы сделать из Casper вэн, задний ряд сидений и ремни безопасности были удалены, пол сделан ровным. Между грузовым отсеком и передними креслами появилась перегородка, но не глухая, а из круглой трубы. Аналогичная "клетка" есть на стёклах задних дверей и стекле крышки багажника.

Полезный объём составляет 940 литров. У универсала Lada Largus максимальный параметр объёма багажного отделения равен всего 560 литров, но с коммерческим цельнометаллическим фургоном "Касперу" не сравнится - 2540 литров. Однако не стоит забывать, что Hyundai Casper имеет длину 3595 мм, а Largus Van - 4488 мм.

Купить коммерческий Casper можно с 76-сильным литровым "атмосферником" и 100-сильным турбомотором аналогичного объёма. Оба агрегатируются 4-диапазонным "автоматом".

Комплектация - одна, в неё входят: шесть подушек безопасности, активные ассистенты безопасности, 15-дюймовые колёса, аудиосистема, круиз-контроль, зеркала с электроприводом регулировки и складывания и обогревом. Опционально набор оборудования можно расширить за счёт системы вентиляции водительского кресла и салона из кожзама.

Цены на новинку стартуют от 13 750 000 вон (875 000 рублей), что на сто тысяч меньше, чем пассажирский Hyundai Casper, за которым выстраиваются очереди.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai