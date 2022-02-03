Песков: Запрет Германии на вещание RT DE - посягательство на свободу слова

В Кремле запрет на вещание RT DE в Германии назвали посягательством на свободу слова. "Ситуация абсолютно очевидная. Российскому средству массовой информации, я бы даже сказал, международному средству массовой информации, запрещают вещание в Германии", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил сожаление в этой связи, добавив, что об ответных мерах объявит министерство иностранных дел.

Медиарегулятор Германии на днях официально запретил вещание телеканала RT DE в стране, сославшись на отсутствие необходимого разрешения. Это касается не только спутниковой трансляции, но также прямого эфира в интернете и через мобильное приложение RT News.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свое Telegram-канале написала, что сегодня Москва объявит об ответных мерах.