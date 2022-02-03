Подробности о "заряженном" ретрокаре Renault 5 в прочтении Alpine

Суббренд Alpine, входящий в состав Renault Group и занимающийся выпуском среднемоторного купе A110, переходит на электричество. В начале года компания показала тизер с тремя электрокарами, в одном из которых без труда угадывался Renault 5 Prototype.

Издание Auto Express со ссылкой на технического директора Alpine Жиля ле Борна сообщает, что Renault 5 в прочтении от Alpine получит переднеприводную компоновку, а мощность электродвигателя составит 218 л.с. - эти агрегаты будут позаимствованы у уже ставшего серийным Megane E-Tech. Это позволит разгоняться с места до 100 км/ч примерно за 6 секунд.

Также главный инженер Alpine сообщил, что в настоящее время у компании нет планов по выпуску полноприводной версии хэтчбека R5. По предварительным данным, новинка может получить аккумулятор большей, чем у Renault 5, ёмкости - около 52 кВт•ч, что позволит достичь автономности более 320 км.

R5 Alpine выйдет в 2024 году.

Что касается электрической силовой установки с двумя электромоторами, то такая в проекте значится, и достанется она спортивному кроссоверу Alpine GT X-Over, который запланирован к выходу на 2025 год. Модель проектируют на платформе CMF-EV, которая лежит в основе Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech.

Фото: Пресс-служба Alpine.

Фото: Пресс-служба Alpine.