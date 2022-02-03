Собянин выделил 1,5 миллиарда рублей на премирование столичных медиков

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил из бюджета 1,5 миллиарда рублей на премирование работников поликлиник за прием пациентов с ОРВИ и "омикроном". Об этом глава города рассказал во время посещения городской поликлиники №68. Здесь он встретился с дежурными врачами и медсестрами, работающими в отделении для приема пациентов с симптомами ОРВИ, и телемедицинском подразделении.

По словам мэра, большинство терапевтов не получали городских надбавок, но работали в особом режиме. "Поэтому мною принято решение о выделении 1,5 миллиарда рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов. Еще раз огромное спасибо всем медицинским работникам, врачам, медсестрам, волонтерам, которые сегодня несут колоссальную нагрузку в борьбе с коронавирусом", - сказал Собянин.

Московское здравоохранение столкнулось с беспрецедентными новыми вызовами по борьбе с COVID-19, сказал Собянин. На эти вызовы оказались вынуждены отвечать в пик подъема заболеваемости и стационарное, и амбулаторное звено. По словам мэра, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, на приеме москвичей с ОРВИ и коронавирусом ежедневно работают 6 тысяч медицинских работников.

Мэр напомнил о создании службы телемедицины в каждой поликлинике и усилении служба "122". Теперь прием звонков осуществляется в плановом режиме. "Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост "омикрона" в Москве, здравоохранения города, считаю, справилось с такой нагрузкой. Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания волны", - сказал мэр.

Как уточняет пресс-служба столичной мэрии, премию получат врачи, медицинские сестры и администраторы, работающие в отделениях для больных с симптомами ОРВИ, телемедицинской службе и службе выездов на дом всех городских поликлиник. Размер премии будет определяться с учетом реальной ситуации в конкретных поликлиниках и личного вклада каждого работника.