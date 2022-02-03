В Петербурге для избившего даму экс-полицейского попросили домашний арест

В Василеостровский районный суд Петербурга поступили материалы дела о драке в отделе полиции, в ходе которой тогда еще действующий инспектор ГИБДД сломал руку девушке-опертивнице.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, следователи попросили отравить экс-инспектора под домашний арест за превышение должностных полномочий. Предъявленных обвинений он не признает.

Напомним, ЧП произошло 31 января. Два инспектора ДПС повздорили с девушкой-оперативницей в дежурной части.

В какой-то момент один из инспекторов толкнул девушку, а когда она упала, то так скрутил ей руку, что сломал ее. Сейчас пострадавшая госпитализирована.

В отношении инспектора СК по Петербургу возбудил уголовное дело. А ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело проверку, в ходе которой руководство полиции пришло к выводу, что все трое участников конфликта не имеют морального права носить полицейскую форму. Сейчас все они уволены из органов внутренних дел.