Россияне стали скупать китайские автомобили с пробегом

Эксперты проанализировали данные о продажах на рынке автомобилей с пробегом в 2021 году и выяснили, автомобили каких стран-производителей наиболее популярны в России. Как и прежде, десятку лидеров возглавляют автомобили российских производителей, продажи которых за год выросли на 2,3%. Второе и третье места - у японских и немецких автомобилей (+ 9,1% и 4,1% соответственно). Автомобили из Китая показали самую высокую динамику роста продаж в рейтинге топ-10 стран-автопроизводителей: +14% к результатам прошлого года.

Отечественные компании возглавили рейтинг топ-10 стран-автопроизводителей по продажам автомобилей с пробегом в 2021 году: на их долю пришлось 30,6% продаж по стране. На втором месте по востребованности - японские автомобили (доля - 20,4%), а на третьем - немецкие (14,5%). В топ-5 также вошли США (доля в продажах - 8,9%) и Корея (доля в продажах - 8,1%).

Средняя стоимость автомобилей отечественных брендов на рынке автомобилей с пробегом по итогам 2021 года составила, по данным "Авито Авто" (исследование есть в распоряжении "РГ"), 136 000 рублей. Автомобили японских марок стоили в среднем 535 000 рублей, немецких - 590 000 рублей. "Корейцы" с пробегом обходились своим покупателям в среднем в 419 000 рублей, а "американцы" - в 340 000 рублей.

"Китайские автомобили продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. По итогам 2021 года доля китайских моделей на рынке автомобилей с пробегом составила 2,05%, в то время как по итогам 2020 года она составляла 1,87%. Относительно низкая цена таких автомобилей, соответствие современным стандартам качества и активное наращивание поставок в Россию - ключевые факторы, которые способствуют росту популярности китайских автопроизводителей у нас", - отмечает Кирилл Вотяков, управляющий директор "Авито Авто".

Доля в продажах автомобилей из КНР сравнительно выше в Архангельской, Вологодской, Волгоградской, Саратовской областях и в Крыму. Наименьшей популярностью китайские автомобили с пробегом пользуются в Алтайском крае, Красноярском крае, Новосибирской области, Калининградской области и Дагестане.

Ранее, напомним, "РГ" назвала шесть китайских кроссоверов, за которыми в России выстроятся очереди. Кроме того, российские журналисты и блогеры выбрали лучший китайский автомобиль.