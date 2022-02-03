СМИ: Правительство склоняется к позиции Минфина в вопросе по криптовалютам

Правительство обсуждает вопросы регулирования криптовалютного рынка и пока склоняется к позиции Минфина. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что легализация владения криптовалютой по довольно жестким правилам позволит части российских владельцев криптовалюты оперировать ими как инвестиционными активами под контролем государства через банки и с уплатой налогов.

Ранее в Минфине выступили не за запрет криптовалют в России, а за их регулирование. Так, в документе, направленном в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко, предлагается проводить все криптовалютные операции через российские банки. В ведомстве считают, что такие меры позволят контролировать операции с криптовалютой и идентифицировать всех участников.

В свою очередь Банк России выступает за запрет практически всех операций с криптовалютами. Окончательное будущее криптовалют в России определится в ближайшие полгода. Регулятор опубликовал консультативный доклад, в котором предложил оставить, по сути, только возможность покупать и продавать криптовалюты на зарубежных платформах и, соответственно, владеть ими.