В фильме "Другое имя" показано, как люди забирают друг у друга любимых

Из истории о том, как у жены из благополучной семейной пары оказался страшный секрет - дочь, о которой она не рассказывала мужу, получился действительно местами красивый и отточенный первый киноопыт. Причем именно тот, в которым режиссер ищет и свой почерк, и свою манеру выражения. Зритель видит фильм-киноэтюд в разных тонах. Багровый там тоже есть, если отталкиваться от известного выражения. А еще - черный, белый, бежевый, красный и очень модный серый. В фильме продумана до мельчайших подробностей одежда героев, автомобили, интерьеры - дома и офиса (у главных героев - мужа и жены - своя компания, они еще и деловые партнеры).

Однако все это лишь оболочка, с помощью которой рассказана история о собственниках и эгоистах. О том, как одни люди крадут у других тех, кого они любят. Присмотримся поближе. Жена хранит в тайне, что у нее есть дочь, которую она когда-то оставила. Бросила. Не помнит, как та была маленькой. Ничего о ней не знает. Раз в неделю она связывается с по скайпу из номера в дешевой гостинице с девочкой-подростком. Та работает в ночном клубе танцовщицей, носит кричаще-красную куртку , высокие ботинки и короткую юбку. По сюжету в браке у героини Ходченковой - Лизы - нет детей. Есть только собаки. Они сами, как дети, - за ними нужно ухаживать и присматривать. Но они такие преданные и красивые, что Лизе хочется брать в собачью семью еще и еще одну.

Но даже собаки не могут внести необходимое тепло в богатый и холодный дом, где муж - иностранец, работающий в России, считает, что жена - его собственность. Он контролирует ее и может запретить ей куда-то ходить так же просто, как крикнуть собаке "Фу!". Он любит свою Лизу, но довольно своеобразно. На другой стороне весов жизни молодой обеспеченной, но несчастливой женщины малознакомая дочь. Казалось бы - родная и теплая, но нет - общение холодное, между близкими также стоит преграда. Героиня Ходченковой не хочет сообщать о дочери мужу, знакомить этих самых близких своих людей. Она не стремится соединять эту чашу - понимает, что она не склеится.

Тогда девочка все делает сама. Приходит в ресторан во время изысканного семейного ужина и выкладывает всю правду. Она своего добилась - переезжает жить в роскошный, но холодный дом. Ее мать уязвима. Она сама как дочь. Потому что из-за стресса, вызванного двойной жизнью, попадает в аварию. Светлана Ходченкова носит корсет и бандаж так, как другая не смогла бы носить дорогущее вечернее платье. Даже в таком наряде она выглядит королевой. А такой нужно служить. С одной стороны ей служит муж, с другой - новая дочь. Но это лишь видимость - это она служит каждому из них, потакая их амбициям и планам.

Тем временем муж и дочь начинают свою войну. И за внимание Лизы, и за то, чтобы именно вместе с ней их жизнь была такой, какой они ее видят в мечтах. Муж начинает следить за девочкой, узнает что она танцует в ночном клубе. А дальше - берет без спроса ее телефон и становится обладателем страшной тайны, которая никак не понравится его жене. И тогда "дочка" начинает действовать решительно. Весь внешне спокойный и холодный фильм пронзает эмоция-поступок, которая дает неожиданно быструю развязку - как бенгальский огонь она все осветит все и останется лишь пепел.

Фильм "Другое имя" демонстрирует поиски соответствия формы и содержания. Иногда они совпадают, иногда расходятся потому что режиссер слишком увлекается самовыражением - тогда картина теряет темп. Но любом случае перед зрителем произведение, которое никак формальностью не назовешь. Видно, что в первый опыт вложено много. Это почувствовали и звезды первой величины которые дали согласие сниматься у дебютантки. Они ей поверили, и она их не подвела, начиная свой собственный путь. Как и министерство культуры, которое поддержало этот фильм.

Прямая речь

Светлана Ходченкова, актриса, продюсер:

"Я решила стать продюсером этого фильма, потому что не хотела, чтобы эта роль досталась другой актрисе. Я прониклась этим персонажем еще на этапе написания сценария и думаю, что никто не сможет прочувствовать его лучше меня...В картине много дебютов - для Веты, как режиссера полнометражного кино, для меня - как продюсера, для Кати Фединой - как актрисы…"

Вета Гераськина, режиссер :

"Картина "Другое имя" с одной стороны, это хладнокровный триллер с детективной составляющей, погружающий нас в мир порока, насилия, опасных страстей. С другой - это нежная история становления женщины. Это не сентиментальное повествование, а динамичное погружение в полный спектр человеческих чувств".

Катерина Михайлова, генеральный продюсер:

"Ядро нашей творческой и продюсерской группы - женщины. На фоне сложно закрученного и вроде бы неспешно развивающегося сюжета нам было важно передать свое видение современной женщины. Причем необязательно в России - в проекте приняли участие европейские коллеги. Главную мужскую роль исполнил известный немецкий актер Якоб Диль, в продюсировании приняли участие компании из Болгарии и Германии. Наша особая благодарность Дому Bulgari, известному своей приверженностью сильным женским характерам, будь то на экране или в реальной жизни".