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В Москве похоронили сценариста Виктора Мережко

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    03.02.2022, 14:59
Текст:   Козьма Лоханкин

Сценариста, режиссёра и актёра Виктора Мережко похоронили на Троекуровском кладбище.

На церемонии прощания, состоявшейся в Центральном Доме кинематографистов, присутствовали близкие, коллеги и друзья Мережко. В частности - глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, заслуженный артист РФ Борис Галкин, народная артистка РСФСР Людмила Зайцева, драматург Аркадий Инин, народный художник РФ Никас Сафронов и другие, передаёт ТАСС.

Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни от последствий коронавируса.

За свою карьеру сценарист, режиссер и писатель создал более семи десятков фильмов, среди которых такие известные картины, как "Одинокая женщина желает познакомиться", "Родня", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Полеты во сне и наяву".

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