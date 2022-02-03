Внедорожник для апокалипсиса: иностранцы в восторге от Lada Niva Legend

Один из самых неравнодушных рынков к внедорожнику Lada Niva Legend - Великобритания, где с недавнего времени можно опять купить эту модель. Обозреватель с канала The Late Brake Show попытался утопить "Легенду", но у него ничего не получилось. В комментариях люди восхитились российским автомобилем и вспомнили о своём опыте владения таким.

Большая часть отзывается о Lada Niva Legend с теплотой, сравнивая с внедорожниками Suzuki, Toyota, Land Rover, и эти сравнения - в пользу "Нивы".

Robert James: "У меня была Niva в Африке, и она ездила там, где не справлялся Land Rover. Дешёвый, простой, прост в обслуживании и надёжен. Отличный автомобиль!".

Pike's Vault: "Я владею "Нивой" 2012 года выпуска. Она просто идеальна, прочна и проста, как и положено автомобилю 4x4. Мой любимый внедорожник сразу после Defender 90".

Andy Stork: "Работал с Lada Niva в импортном центре в Бридлингтоне в 80-х. Переделал стандартную модель в версию Cossack, модернизировал крепления раздаточной коробки, добавил люк в крышу и литые диски. Очень способный внедорожник. Поехал на одном из них на соревнования по офф-роуду, где вытащил из канавы увязший Land Rover".

Oz n' Stuff: "Я начал увлекаться "покатушками" по бездорожью много лет назад. Сначала на Suzuki Samurai, затем на Jimny, а теперь на Nissan Patrol. И всегда питал слабость к "Ниве". Все современные внедорожники - техно-мусор! По-моему, производители упускают из виду важную деталь: есть люди, которые хотят простоты в обслуживании!".

StarfishintheRockPool: "Я купил "Ниву" в 2005 году в Греции и привёз её с собой в Великобританию. Это авто, на котором можно пережить апокалипсис. Для кого-то это не классика, но только не для меня. Спасибо за обзор этого компактного красавца!".

Radioactive Potato: "Я езжу на новом 5008, и я рыдаю, когда вижу что-то простое, как Lada Niva. Мне чертовски надоело водить смартфон".

Отметим, что надёжность и простота в обслуживании - не просто воспоминания, отрицательные моменты которых скрыты под тенью ностальгии. В 2022 году два экипажа на классических "Нивах" добрались до финиша ралли-рейда "Дакар".

Lada Niva Legend выпускается в России с 1967 года. Смена поколения произойдёт в 2024 году: преемник создаётся на базе нового Renault/Dacia Duster, но при этом на АвтоВАЗе пообещали, что бескомпромиссные внедорожные способности, как у текущей "Нивы", будут сохранены.