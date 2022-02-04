В Петербурге продлили срок задержания врачу центра, где умерли 7 пациентов

В Петербурге Октябрьский районный суд не стал избирать меру пресечения заведующей отделения лучевой диагностики Городского консультативно-диагностического центра №1, семеро пациентов которого умерли от отравления барием.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, врачу продлили срок задержания на 72 часа.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты, которая попросила время на сбор документов. Сторона следствия выступала за то, чтобы арестовать обвиняемую.

Напомним, люди отравились барием при рентгеновском обследовании желудка с контрастом. Для этой процедуры используют барий. Обследование считается безопасным. Но в центре вместо медицинского бария использовали технический, он привел к отравлениям, от которых скончались семь человек. Еще 23 смогли пережить процедуру, но некоторые даже оказались на больничной койке.

Ранее был арестован главврач центра. А заведующую обвиняют в том, что она прекрасно знала, чем технический барий отличается от медицинского, однако организовала использование в медучреждении опасного вещества.

Сама доктор предъявленные ей обвинения признает частично, указав, что в медцентре она не занималась закупками медикаментов.