"Соллерс" и Chery будут совместно производить автомобили в России

Известно, что речь идет не только о выпуске автомобилей, но и о развитии новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в том числе обсуждалась тема совместного производства автомобилей компаниями "Соллерс" и Chery на базе Ульяновского автомобильного завода. В прошлом году китайский автоконцерн также сообщал, что рассматривает возможность локализации электромобилей на российской территории и ведет соответствующие переговоры.
Ранее популярные российские автомобильные журналисты и блогеры определили лучший китайский автомобиль 2021/2022. В список для голосования были включены только модели китайских брендов, которые официально поставляются в Россию. В результате таким авто стал купе-кроссовер Geely Tugella, который побеждает в этом конкурсе уже второй год подряд.