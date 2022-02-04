The СW заказал пилот "Рыцарей Готэма" о приемном сыне Бэтмена

Канал The СW снимает пилотные серии спин-оффов "Сверхественного", "Уокера" и нового сериала о приемном сыне Брюса Уэйна "Рыцари Готэма" (Gotham Knights). Это один из множества проектов по вселенной комиксов DC. После гибели рыцаря в плаще его сын объединится с детьми его врагов. Веселая банда будет защищать Готэм вместе, пишет Deadline.

Что касается "Винчестеров" (The Winchesters) и сериала "Уокер: Независимость" (Walker: Independence), то их можно назвать родственными. Джаред Падалеки станет продюсером спин-оффа сериала со своим участием "Уокер", который является перезапуском "Крутого Уокера". Ответвление расскажет об Эбби Уокер из Бостона. Её муж убит, женщина ищет негодяев, встречает очаровательного негодяя и вместе они держат путь Техас.

Брат Падалеки из "Сверхъестественного" Дженсен Эклс станет рассказчиком в "Винчестерах". Сериал расскажет о встрече и любви Джона и Мэри, плодом которой стали Сэм и Дин, о похождениях коих было снято 15 сезонов одного из самых успешных у The СW проектов.