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DC анонсировали еще один проект про Бэтмена

Новости
    28.08.2020, 10:48
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Бэтмена много не бывает", - судя по всему, подумали в DC и анонсировали двухсерийный анимационный фильм "Бэтмен: Долгий Хэллоуин".

Фото: instagram.com/ bosslogic
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В его основу ляжет одноименная серия комиксов, впервые опубликованная в 1996 году. В центре сюжета расследование Темного рыцаря, который идет по следу маньяка, убивающего людей лишь в праздничные дни.

Премьера первой части запланирована на лето 2021 года, второй - на осень.

Напомним, сейчас среди проектов, связанных с Защитником Готэма, в производстве находятся: полнометражный фильм Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном, режиссерская версия "Лиги справедливости" с Беном Аффлеком, "Флэш" с ним же и Майклом Китоном, две игры - Suicide Squad: Kill the Justice League и Gotham Knights, а также комикс из четырех выпусков, в котором Величайшего детектива сделают чернокожим.

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