Названо единственное средство защиты США от гиперзвуковых ракет

Развитие гиперзвукового оружия создает серьезную угрозу военно-морскому флоту США. Противодействовать боеголовкам, летящим со скоростью в несколько Махов, американские военные намерены с помощью космических спутников и ракеты-перехватчика SM-6.

Об этом на конференции Американского общества военно-морских инженеров заявил вице-адмирал Джон Хилл.

Как сообщает издание Sea Power, концепция защиты от гиперзвукового оружия предусматривает разворачивание в космосе спутников-слежения, которые будут обнаруживать запуск ракеты и разделение первой и второй ступеней двигателей. Данные с космического аппарата в режиме реального времени будут поступать на корабли, имеющие на вооружении систему Aegis, для расчета точки перехвата цели.

"У ракет SM-6 появляется возможность сбивать гиперзвуковые боеголовки", - заявил Джон Хилл и добавил, что "это наш единственный рубеж обороны от гиперзвукового оружия".

Напомним, что в декабре прошлого года в США прототип авиационной гиперзвуковой ракеты так и не смог покинуть пусковое устройство под крылом самолета B-52H. Фиаско произошло примерно через пять месяцев после второй попытки провести летные испытания ракетного ускорителя ARRW, которые признаны частично успешными. А первая попытка американскими ВВС была предпринята в апреле 2021 года. В том случае, как и в этом последнем испытании, из-за неустановленной проблемы пришлось отказаться от запуска.