Постпредство РФ назвало непрофессиональной реакцию ОБСЕ на меры против DW

Крайний непрофессионализм проявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, рассуждая о ситуации вокруг телеканала Deutsche Welle в России. Об этом заявили в постоянном представительстве РФ в этой организации.

"Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации", - приводит РИА Новости заявление дипмиссии.

Ранее Рибейру назвала ответные меры, которые принял МИД РФ в отношении Deutsche Welle "несоразмерными и обусловленными политическими мотивами", но не упомянула о решении Берлина прекратить вещание российского телеканала RT DE. В то же время в постпредстве РФ такое развитие ситуации со стороны немецких властей считают "грубым попранием фундаментальных для ОБСЕ принципов свободы выражения мнения и доступа к информации".

В дипмиссии напомнили, что именно Германия 25 лет назад стояла у истоков создания института представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и таким образом демонстрировала приверженность плюрализму в медиа. Однако четверть века спустя "офис Представителя продолжает отрабатывать свое существование. Печально. Сделаем серьезные выводы", - заключили в постпредстве.