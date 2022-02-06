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Рубрика: Общество

Гинцбург: Вакцина от COVID для детей до 6 лет может быть назальной

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинировать детей от шести месяцев до шести лет можно интраназальным препаратом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По словам Гинцбурга, такая вакцина не имеет побочных эффектов.

"Мы не исключаем, что эта вакцина будет интраназальная. Она не дает абсолютно никакой побочки, ни покраснения, нет даже легкого поднятия температуры", - рассказал Александр Гинцбург.

В гражданский оборот уже поступил "Спутник М" для детей и подростков от 12 до 17 лет. А вскоре начнутся исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет. Ранее Александр Гинцбург отмечал, что окончательное решение о форме прививки для младшего возраста будет принято только после испытаний назальной вакцины на взрослых.

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