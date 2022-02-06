Гинцбург: Вакцина от COVID для детей до 6 лет может быть назальной

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинировать детей от шести месяцев до шести лет можно интраназальным препаратом. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Гинцбурга, такая вакцина не имеет побочных эффектов.

"Мы не исключаем, что эта вакцина будет интраназальная. Она не дает абсолютно никакой побочки, ни покраснения, нет даже легкого поднятия температуры", - рассказал Александр Гинцбург.

В гражданский оборот уже поступил "Спутник М" для детей и подростков от 12 до 17 лет. А вскоре начнутся исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет. Ранее Александр Гинцбург отмечал, что окончательное решение о форме прививки для младшего возраста будет принято только после испытаний назальной вакцины на взрослых.