Турецкий политик Перинчек заявил о "смерти НАТО" при расширении на восток

Североатлантический альянс сам себя погубит, если продолжит движение на восток. "Там яма, пропасть для НАТО", - заявил генсек турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. По его словам, расширение альянса закончится печально - в данном случае речь идет даже о смерти НАТО.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО станет ударом для европейской безопасности.

Похожую мысль озвучил и посол РФ в США Анатолий Антонов. Он отметил, что движение альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. "Трансатлантический блок сам по себе является рудиментом холодной войны", - добавил дипломат.

И еще один любопытный момент: Марин Ле Пен, претендующая на место главы Франции, заявила, что республика выйдет из НАТО в случае ее победы на президентских выборах. "Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков, - цитирует политика РИА Новости. - Поэтому мы выйдем из НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты".