Mercedes оштрафовали за недостоверную информацию о вредных выбросах

Компания Mercedes-Benz оштрафована на 16,9 миллиона долларов США за недостоверную рекламу, посвященную якобы пониженным вредным выбросам отработанных газов. Соответствующее решение вынесло южнокорейское антимонопольное ведомство.

По информации Reuters, в условиях реальной эксплуатации автомобили немецкой марки выбрасывали заметно больше вредных веществ, чем было зафиксировано в ходе сертифицированных испытаний.

Для того, чтобы занизить данные, использовалось нелегальное программное обеспечение. Оно было найдено на 15 моделях автопроизводителя. Нарушение выявила южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (KFTS).

Также, по данным ведомства, Mercedes-Benz вводил потребителей в заблуждение, утверждая, что эффективность нейтрализации выхлопных газов у автомобилей марки выросла. Причем происходило это уже после нашумевшего "дизельгейта".

Информацию о штрафе представители Mercedes-Benz пока не комментируют.

Ранее за аналогичные инциденты корейский регулятор оштрафовал таких производителей, как Audi-Volkswagen, Nissan, Stellantis и Porsche.