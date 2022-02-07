Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.02.2022 16:03
Рубрика: Легковые авто

Mercedes оштрафовали за недостоверную информацию о вредных выбросах

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Mercedes-Benz оштрафована на 16,9 миллиона долларов США за недостоверную рекламу, посвященную якобы пониженным вредным выбросам отработанных газов. Соответствующее решение вынесло южнокорейское антимонопольное ведомство.

Фото: iStock
Названы самые популярные цвета автомобилей

По информации Reuters, в условиях реальной эксплуатации автомобили немецкой марки выбрасывали заметно больше вредных веществ, чем было зафиксировано в ходе сертифицированных испытаний.

Для того, чтобы занизить данные, использовалось нелегальное программное обеспечение. Оно было найдено на 15 моделях автопроизводителя. Нарушение выявила южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (KFTS).

Также, по данным ведомства, Mercedes-Benz вводил потребителей в заблуждение, утверждая, что эффективность нейтрализации выхлопных газов у автомобилей марки выросла. Причем происходило это уже после нашумевшего "дизельгейта".

Информацию о штрафе представители Mercedes-Benz пока не комментируют.

Ранее за аналогичные инциденты корейский регулятор оштрафовал таких производителей, как Audi-Volkswagen, Nissan, Stellantis и Porsche.

#Mercedes