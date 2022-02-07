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Рубрика: Происшествия

В школах и торговых центрах Красноярска прошла эвакуация

Текст: Дмитрий Машуков

Очередное сообщение о минировании поступило сегодня в оперативные службы Красноярска. Неизвестные проинформировали об угрозе терактов в школах и торговых центрах города, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Фото: СК РФ
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Занятия учеников первой смены отменены. Школьникам и посетителям торговых центров краевой столицы пришлось покинуть помещения. Специалисты проверяют здания на предмет безопасности.

Напомним, предыдущая волна сообщений о минировании прокатилась по Красноярску на прошлой неделе, 3 февраля. В тот день родители школьников рассказали корреспонденту "РГ" о срыве занятий в нескольких учреждениях образования. Информация об угрозе теракта поступила, например, в школу №45 на правобережье, в гимназию №2 и школу №12 на левобережье города.

Ранее, во второй половине января, на протяжении пяти рабочих дней подряд в школы и некоторые другие организации тоже поступала ложная информация об угрозе взрывов. Позже были задержаны и арестованы два одиннадцатиклассника одной из школ Красноярска, подозреваемые в организации рассылки ложных сообщений - по данным полиции, подростки хотели сорвать контрольную работу.

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