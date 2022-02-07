Ректор СтГАУ Александр Трухачев стал фигурантом уголовного дела

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против бывшего министра туризма и оздоровительных курортов региона Александра Трухачева, который сейчас занимает пост врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, мужчину подозревают в превышении должностных полномочий при заключении государственных контрактов.

- Установлено, что министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в 2020 году заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году для обеспечения государственных нужд края на сумму более 45 млн рублей, - говорится в сообщении прокуратуры.

При проверке законности контракта сотрудниками УФСБ и прокуратуры Ставрополья выяснилось, что предметом договора были услуги, которые уже оказаны министерству туризма в 2019 году. Ущерб бюджету Ставрополья оценили в 35 миллионов рублей.

Как ранее сообщала "РГ", уголовное дело о превышении должностных полномочий по другому госконтракту 4 февраля возбудили против действующего министра туризма и курортов региона Кирилла Реута. Его уже заключили под стражу на время следствия. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отстранил Реута от исполнения служебных обязанностей.