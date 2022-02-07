В Петербурге арестовали завотделением медцентра, где умерли 7 человек

В Петербурге до 25 марта арестована заведующая отделением городского консультативно-диагностического центра, где от отравления барием умерли семь человек. Еще 23 пациента выжили.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сама заведующая просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего погибли люди. Сама заведующая признает вину частично.

Напомним, все пациенты приходили в центр обследовать желудок на рентгене с контрастом. В качестве контрастного вещества при такой процедуре используется барий. Но в центре применяли не медицинский барий, а промышленный. Он очень похож по формуле, однако является не нейтральным веществом для организма, а ядом.

Заведующая утверждает, что не имела отношения к закупкам препарата. Фирма, где был куплен барий, установлена, следователи выясняют, из-за чего в центр был поставлен немедицинский препарат. Главврач центра арестован.