В Петербурге по делу о смерти семи пациентов задержали медсестру

В Санкт-Петербурге следователи задержали медсестру медицинского центра, где в конце декабря - начале января от отравления промышленным барием погибли семь человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городское управление СК.

Ранее по этому же делу были арестованы главврач и заведующая отделением лучевой терапией медцентра. Медсестра на время расследования будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, пациентам вместо безопасного медицинского бария при рентгене желудка давали промышленный. Семь человек погибли, еще 23 выжили, многие из них после отравления оказались в больнице.

Сам центр - государственный и медикаменты он покупает через систему госзакупок. Сейчас выясняется, как именно проводилась закупка и почему учреждение приобрело не тот барий.