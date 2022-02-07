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07.02.2022 15:18
Рубрика: Происшествия

В Петербурге по делу о смерти семи пациентов задержали медсестру

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге следователи задержали медсестру медицинского центра, где в конце декабря - начале января от отравления промышленным барием погибли семь человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городское управление СК.

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Ранее по этому же делу были арестованы главврач и заведующая отделением лучевой терапией медцентра. Медсестра на время расследования будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, пациентам вместо безопасного медицинского бария при рентгене желудка давали промышленный. Семь человек погибли, еще 23 выжили, многие из них после отравления оказались в больнице.

Сам центр - государственный и медикаменты он покупает через систему госзакупок. Сейчас выясняется, как именно проводилась закупка и почему учреждение приобрело не тот барий.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Халатность врачей

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