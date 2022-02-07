Захарова назвала членов НАТО "натистами" после фейков о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что "много чести" называть членов НАТО натовцами. Об этом она написала в своем Telegram-канале, назвав представителей альянса "натистами". Захарова пояснила: "натисты" они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины.

Напомним, в ночь на субботу на сайте Bloomberg появился заголовок "Россия вторглась на Украину". Позже американское агентство признало свою ошибку и удалило провокационную публикацию. Кроме того, немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины.

Фейковые публикации в иностранных СМИ о якобы вторжении России на Украину несут огромные риски и могут повлечь за собой тяжелые последствия. Об этом предупредил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, цель таких публикаций - провокация для последующего обвинения РФ в агрессии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что инцидент с Bloomberg - это "прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц".