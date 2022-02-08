Автомобиль как инвестиция: эксперты объяснили, стоит ли вкладываться

В прошлом году новые машины подорожали на 20%. Автодилеры уже предупредили, что в 2022 году рост цен возможен в таких же пределах. Эксперты, опрошенные агентством "Автостат", рассказали, можно ли рассматривать покупку автомобиля в качестве инвестиции.

"Если покупка автомобиля была более двух лет назад, и он избежал серьезных ДТП, то сейчас его точно можно продать дороже той цены, по которой его приобретали. Это факт. По каким-то позициям с очень узким рынком (где 2 - 3 машины на всю Россию) ситуация может отличаться, но в ценовом сегменте от 1 млн до 2,5 млн рублей доход с продажи машины, купленной несколько лет назад, был гарантирован", - отметил Игорь Бадер, директор по бренду Lada, ГК "Прагматика".

"Самый ликвидный автомобиль - это машина без окрасов, в отличном техническом состоянии, с полной историей обслуживания, с остатком заводской гарантии, "зеленой Автотекой", минимальным количеством владельцев", - добавляет он.

Роман Тимашов, директор по сервису, АВТОDOM Алтуфьево отмечает, что самый оптимальный период для продажи авто наступает после трех лет эксплуатации.

"Своевременная продажа автомобиля - иногда более рациональный шаг, чем вложение дополнительных средств для поддержания его в исправном состоянии", - рассказывает эксперт.

"Если усреднять и брать во внимание автомобили возрастом до трех лет, то самыми популярными на вторичном рынке остаются корейские модели, такие как Kia Rio, Ceed и Hyundai Solaris, отечественная Lada Granta, Volkswagen Polo, Renault Logan. Если смотреть на автомобили от шести лет, то тут лидер продаж в количественном выражении - отечественные Lada самых разных моделей, и в этом же списке корейские марки Kia, Hyundai", - добавляет Юрий Савичев, руководитель направления продаж автомобилей с пробегом, ГК "Автомир".

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие кроссоверы не теряют в цене. В список вошли Nissan Qashqai, Renault Duster, Hyundai Creta, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Renault Kaptur, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq и Kia Sportage.

Кстати, в 2021 году на покупку новых автомобилей в России было потрачено 3,05 трлн рублей. Это на 22% больше, чем в январе-декабре 2020 года.

В в АЕБ считают, что все негативные факторы прошлого года не будут устранены и в течение основной части 2022-го. Тем не менее, в ассоциации прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 3,3% до 1 722 000 единиц. Таким образом, с 2015 года российский авторынок остается достаточно стабильным и находится в диапазоне от 1,4 до 1,8 млн машин.