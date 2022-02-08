Минздрав исключил приостановку плановой медпомощи детям из-за пандемии

Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям из-за пандемии коронавируса приостанавливаться в России не будет, ограничений на выдачу льготных лекарств и направлений на высокотехнологичную медпомощь из-за пандемии также не будет. Об этом сообщил Минздрав.

"Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме - этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В последние недели на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией некоторые регионы объявили о приостановке оказания плановой медицинской помощи взрослым. Например, в Санкт-Петербурге на неопределенный срок действует запрет на профилактические медосмотры и диспансеризацию, а также на плановую медпомощь взрослому населению в амбулаторных условиях. В Москве на три недели приостановилась плановая госпитализация детей, за исключением тех, у кого диагностированы онкологические и гематологические заболевания. В Томской области приостановлена плановая медпомощь всем, для кого отсрочка не критична, аналогичное решение было принято в Ростовской области.

В то же время все медицинские учреждения продолжают работать, а экстренная медпомощь оказывается всем без исключения в полном объеме. Как только эпидемиологическая ситуация выправится, главы регионов должны отменить ограничения на оказание плановой медпомощи. Как напомнили в Минздраве, до тех пор за всеми пациентами с хроническими заболеваниями должен вестись дистанционный контроль.