Новости

Сериал "Андор" продлен на второй сезон 11:43
Создатель "Богемской рапсодии" снимет байопик про Майкла Джексона 11:37
Создатели новой "Матрицы" судятся из-за онлайн-премьеры 11:29
"Пацанов" продлили на четвертый сезон еще до премьеры третьего 11:17
На 53-м году жизни умер шансонье Юрий Филь 11:07

Netflix покажет российский сериал "ЗАТО" об исчезновении ребенка

Новости
    08.02.2022, 11:42
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Netflix Фото: Netflix
Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix анонсировал еще один российский сериал - детектив "ЗАТО", рассказывающий о таинственном исчезновении ребенка в закрытом городе.

События драматического сериала разворачиваются в 90-х годах, после распада Советского Союза в закрытом городе Лобачевск-4. Из-за пропажи ребенка молодая журналистка Кристина объединяется с полицейским Дашкиным для расследования этой загадочной истории.

- Этот проект продолжает исследовать многие темы, важные для меня как автора: нетрадиционные сложные персонажи и, в частности, харизматичная бесстрашная главная героиня, а также исследование постсоветского наследия, - рассказала режиссер Дарья Жук.

Создательница фильма также опубликовала в своем Instagram сообщение с анонсом сериала.

- Бесконечно горжусь этой новой своей любовью, - написала Дарья Жук.

Сценарист Михаил Шприц рассказал, что "ЗАТО" - это сериал о людях, отчаянно борющихся за то, чтобы остаться теми, кто они есть, в мире, где никто ни во что больше не верит.

Фото: youtube.com/ Netflix
Трейлер: Netflix анонсировал свои фильмы 2022 года

В ролях - Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев, Виктория Толстоганова, Илья Маланин и Екатерина Агеева.

Дата премьеры шоу и количество серий пока не сообщается.

Ранее американский стриминг сообщал, что покажет российский сериал "Ничего особенного" с Юрой Борисовым, новую версию "Анны Карениной" с Ходченковой, боевик "С холода" со Стасей Милославской, а также некий неназванный сериал с Александром Петровым.

Новости

Вышло видео с новыми кадрами из "Бэтмена" 10:57
Netflix показал русский трейлер сериала "Викинги: Вальхалла" 10:50
Умерла актриса из вестерна "За пригоршню долларов" Маргарита Лосано 10:40
Вышел трейлер четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел" 10:32
⧣ США
Фото: twitter.com/ ILMVFX
Умер один из создателей "Звездных войн" Роберт Блалак 10:26
У финала "Лучше звоните Солу" появились тизер и возможная дата премьеры 10:19
В Кувейте показ фильма "Смерть на Ниле" запретили из-за Галь Гадот 07.02.2022
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Актриса из "Мертвых душ" Эрлена Осипович умерла в день своего рождения 07.02.2022
Фильм "Падение Луны" возглавил российский прокат 07.02.2022
Британское издание назвало 10 важных западных фильмов о России 06.02.2022
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Apple TV
Вышел трейлер триллера "Сияющие девушки" с Элизабет Мосс 07.02.2022
Сериал "Колесо времени" может быть продлен на третий сезон 07.02.2022
Вышел трейлер "Последних дней Птолемея Грея" с Сэмюэлем Л. Джексоном 07.02.2022