Netflix покажет российский сериал "ЗАТО" об исчезновении ребенка

Стриминговый сервис Netflix анонсировал еще один российский сериал - детектив "ЗАТО", рассказывающий о таинственном исчезновении ребенка в закрытом городе.

События драматического сериала разворачиваются в 90-х годах, после распада Советского Союза в закрытом городе Лобачевск-4. Из-за пропажи ребенка молодая журналистка Кристина объединяется с полицейским Дашкиным для расследования этой загадочной истории.

- Этот проект продолжает исследовать многие темы, важные для меня как автора: нетрадиционные сложные персонажи и, в частности, харизматичная бесстрашная главная героиня, а также исследование постсоветского наследия, - рассказала режиссер Дарья Жук.

Создательница фильма также опубликовала в своем Instagram сообщение с анонсом сериала.

- Бесконечно горжусь этой новой своей любовью, - написала Дарья Жук.

Сценарист Михаил Шприц рассказал, что "ЗАТО" - это сериал о людях, отчаянно борющихся за то, чтобы остаться теми, кто они есть, в мире, где никто ни во что больше не верит.

В ролях - Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев, Виктория Толстоганова, Илья Маланин и Екатерина Агеева.

Дата премьеры шоу и количество серий пока не сообщается.

Ранее американский стриминг сообщал, что покажет российский сериал "Ничего особенного" с Юрой Борисовым, новую версию "Анны Карениной" с Ходченковой, боевик "С холода" со Стасей Милославской, а также некий неназванный сериал с Александром Петровым.