Трейлер: Netflix снял боевик с Маргаритой Левиевой и Стасей Милославской

Российская актриса Стася Милославская ("На острие", "Рашн Юг", выложила трейлер нового многосерийного боевика Netflix "С холода" (From the Cold), в котором она сыграла одну из ролей.

"Когда тебя не приглашают в русские проекты для нетфликс-приходится действовать иначе. мама,ты погляди,где я!!! (год мечтала написать это)", - написала Милославская в комментарии к видео (редакция - авторская).

Напомним, ранее стриминговый сервис заявил о запуске двух своих российских проектов - новой версии "Анны Карениной" со Светланой Ходченковой и безымянного триллера с Александром Петровым.

Главную роль в сериале "С холода" сыграла американская актриса российского происхождения Маргарита Левиева, которую мы хорошо помним по "Двойке" HBO. Она играет бывшую русскую шпионку, живущую в США с ребёнком, когда на неё выходит ЦРУ.

Также в ролях - Киллиан О'Салливан, Лидия Флеминг и другие.

Премьера - 28 января.