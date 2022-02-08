Трутнев поручил усилить отлов бездомных собак на Дальнем Востоке

В связи с участившимися нападениями бездомных животных на людей в дальневосточных регионах следует усилить отлов бездомных собак и их содержание в приютах. Такое поручение главам регионов на Дальнем Востоке дал зампред правительства - полномочный представитель президента РВ в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, отловом бездомных собак должны заниматься компании, которые уже зарекомендовали себя в этой сфере. Кроме того, следует усилить меры ответственности для недобросовестных владельцев животных, считает Трутнев.

"Самое главное - обеспечить безопасность людей. В то же время все действия должны проводиться в рамках гуманного отношения к животным. Это ответственность властей и личная ответственность глав регионов. Нужно сделать все необходимое, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам, не волноваться за свою жизнь и здоровье, не беспокоиться за своих родных и близких", - сказал Юрий Трутнев.

В начале февраля власти Забайкальского и Приморского краев предложили ввести режим повышенной готовности в регионах из-за приближения сезона случки собак: бездомные животные начали активно собираться в стаи и проявлять агрессию по отношению к людям. Местным жителям запретили кормить бездомных собак, а также выгуливать своих животных без сопровождения. Особое внимание на проблему обратили после того, как в одном из забайкальских сел из-за стаи бродячих собак погибла семилетняя девочка.