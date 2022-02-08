"Ричера" продлили на второй сезон

Amazon продлила драматический сериал "Ричер" (Reacher) на второй сезон вскоре после премьеры первого. В Штатах за три дня он вошел в топ-5 самых просматриваемых шоу стримингового сервиса.

По данным Deadline, руководство Amazon считает дебют сериала "феноменальным". Восемь серий первого сезона рассказывают историю, изложенную в первом романе Ли Чайлда "Этаж смерти" (Killing Floor). Джек Ричер, ветеран военной полиции путешествует по стране налегке и оказывается в городке Маргрейв, где его арестовывают по подозрению в убийстве, и герою предстоит обелить свое имя и найти убийцу.

Главную роль сыграл Алан Ричсон ("Титаны"). О проекте заговорили ещё в 2018 году. В других ролях - Уилла Фицджералд ("Маленькие женщины", "Готэм"), Кристин Крук ("Евротур", "Тайны Смолвиля"), Брюс МакГилл ("Законопослушный гражданин").

Режиссер - Лин Одинг ("Кобра Кай", "Воин"). Полнометражные фильмы с Томом Крузом в главной роли выходили в 2013 и 2016 годах.