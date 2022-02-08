Создатели новой "Матрицы" судятся из-за онлайн-премьеры

Компания Village Roadshow подала иск против своего давнего партнера, Warner Bros., обвиняя ее в стремлении привлечь зрителей на свой стриминговый сервис HBO Max. По мнению истца, так как прокат фильма "Матрица: Воскрешение" прошел параллельно с цифровым релизом, картина не достигла сборов, которые могла бы. В Village Roadshow утверждают, что это решение не было согласовано до публичного объявления.

По данным издания Variety, мировые сборы составили 148 млн долларов, что не идет ни в какое сравнение с прибылями предыдущих трех фильмов. По мнению заявителей, это нанесло ущерб всей франшизе и поставило под сомнение вероятность появления пятой части. Хотя судьба ее обросла слухами и до этого иска.

При этом в Village Roadshow отмечают, что в Warner Bros. сочли важным именно прокат в кинотеатрах для проектов "Бэтмен" и "Черный Адам", у которых не будет параллельного цифрового релиза. Учитывая опыт выпуска фильма "Человек-паук: Нет пути домой", компания утверждает, что стратегия Warner Bros. в отношении "Матрицы" не могла быть вызвана пандемией коронавируса в мире.

Warner Bros. уже ответила на эти обвинения, заявив, что неделей ранее был подан иск в арбитражный суд. По мнению WB, Village Roadshow просто пытается уклониться от участия в этом арбитражном разбирательстве, потому что риск проиграть крайне высок.