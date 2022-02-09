Гериатр Ольга Ткачева предостерегла от легкомысленного отношения к "омикрону"

Легкое течение коронавирусной инфекции при заражении штаммом "омикрон" у большинства молодых пациентов не должно привести к легкомысленному отношению к ней, тем более, у пожилых. У них "омикрон" также, как и предшествующие варианты коронавируса, могут привести к тяжелому течению COVID-19. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

"Сейчас, увидев, что у большинства "омикрон" протекает не так тяжело, многие делают серьезную ошибку. Не боятся переболеть и думают, что якобы это лучше, чем сделать прививку", - сказала Ольга Ткачева.

Главный гериатр Минздрава назвала три причины, по которым нужно проявлять осторожность и постараться избежать заражения. "Во-первых, "омикрон" не вытеснил другие штаммы, поэтому сейчас циркулирует не только "омикрон", есть риск заразиться другим вариантом коронавируса. Во-вторых, заболевание при "омикроне" не у всех протекает легко. Есть случаи, когда "омикрон" приводил к тяжелым осложнениям у пациентов с хроническими заболеваниями - онкологическими, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом. А это в первую очередь как раз пожилые люди. И третий момент: постковидный синдром. В нашем центре идет исследование, мы оцениваем последствия перенесенной коронавирусной инфекции, и видим, что лонг-ковид может развиться даже у тех, кто острую фазу перенес легко. COVID-19 оставляет последствия - это очевидно", - подчеркнула Ольга Ткачева.

Она рекомендовала пройти вакцинацию и ревакцинацию тем, у кого подошел ее срок. "Не думайте, что переболеть легче, чем вакцинироваться. Проблемы у переболевших останутся", - подытожила Ткачева.