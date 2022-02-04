Вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию Минздрава

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее препарат, как и другие российские вакцины от коронавируса, получил регистрацию "на условиях". Она была выдана по итогам двух фаз клинических исследований.

"Вакцина "Спутник V" - она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований",- заявил Мурашко журналистам (цитата по РИА Новости).

Сейчас вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Согласно последним данным Минздрава, эффективность препарата против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев COVID-19 превысила 88%.

Разработчиком вакцины "Спутник М" является Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.