Боба Фетт - для "Звездных войн" фигура исключительно знаковая. Дебютировав в нескольких сценах пятого эпизода космической саги, он моментально завоевал сердца фанатов, но уже в "Возвращении джедая" бесславно закончил свое приключение в пасти чудовищного монстра Сарлакка. Поклонники далекой-далекой галактики на протяжении долгих лет засыпали Джорджа Лукаса просьбами и требованиями дать харизматичному наемнику еще один шанс. И главный творец вселенной Star Wars, известный своей податливостью в отношении фэндома, сделал сюжетную арку воина в мандалорской броне фундаментом новой трилогии.

С тех пор знаменитый баунти хантер успел появиться в бесчисленном количестве проектов франшизы - от комиксов до видеоигр. Но аудитория настойчиво просила сольного приключения своего любимчика. И спрос закономерно породил предложение, которое в итоге оформилось в мини-сериал "Книга Бобы Фетта".

Во всех предыдущих своих появлениях (на которые в новом каноне Disney сейчас повешен стыдливый ярлык "Легенды") персонаж олицетворял хладнокровный профессионализм охотника за головами, встречи с которым побаивались даже джедаи с ситхами. Расчетливость, дальновидность и бескомпромиссная безжалостность вызывали в свое время уважение даже у Дарта Вейдера.

Что же с этим великим наследием сделал Мышиный дом? Как распорядился таким богатым бэкграундом?

Почти с первых же минут авторы сериала показывают, что обо всем этом можно смело забыть, потому что показывать будут совершенно иного персонажа.

История начинается с того, что Боба Фетт после финала второго сезона "Мандалорца" прибывает на Татуин и убивает главаря местной мафии по имени Биб Фортуна, узурпировавшего власть после гибели Джаббы Хатта. Вот так с легкой руки Disney сценарная завязка про Бибу и Бобу стала новым каноном "Звездных войн" - живите теперь с этим.

В результате Фетт занимает "должность" почившего Джаббы - становится новым Даймё, по сути - рэкетиром, который собирает дань с местных предпринимателей за оказание покровительства. Только вот рэкетира из него делают по-диснеевски сказочного - он собирается управлять этим смертельным бизнесом "не страхом, а при помощи уважения". Изъясняется при этом бывший наемник настолько пафосными оборотами, что каждый раз где-то из-за него грустит один Доминик Торрето.

Эта глобальная переработка характера никак не объясняется - почему из самого свирепого, опаснейшего и сеющего ужас бойца он превратился в мямлю, которого ради веселья поколачивают таскенские детишки и который отворачивается и не может смотреть на убийство каких-то случайных и незнакомых ему жителей пустыни? Вразумительного ответа на этот вопрос так и не дается. Междустрочное объяснение на посиделках у костра о том, что Фетт условно устал "работать на дядю", столь кардинальных изменений оправдать не может.

Причем на несостоятельность и профнепригодность Фетта указывают даже окружающие его персонажи - он сам ходит собирать дань в свой шлем, как в горшочек с золотом, не как криминальный авторитет, а как местный дурачок, что приводит к тому, что ему в лицо говорят, что не уважают и атакуют прямо на улице.

И здесь же явно проявляется еще одна проблема сериала - актеру Темуэре Моррисону уже 61 год. И для своего возраста он находится в превосходных физических кондициях, но по современным стандартам экшн-сцены с его участием выглядят отвратительно, потому что он их уже тупо не вывозит. Частично проблему пытаются скрыть монтажом, но даже его охранники - нарисованные гаморреанцы-поросятки - выглядят в схватках куда более убедительнее.

В целом визуальная часть в этот раз слишком заметно просела - на некоторых планах инопланетяне и дроиды выглядят чересчур мультяшно и неестественно, на других - заметно, что вместо них используются резиновые куклы. Спецэффекты очевидно не дотягивают по качеству до номерных частей ЗВ, а сцены погонь ощущаются вязко и медленно и не передают необходимого чувства скорости.

Кроме того, от унылых пейзажей Татуина уже почти буквально тошнит. С такой навязчивой фиксацией на пустынных дюнах все больше понимаешь Энакина Скайуокера и его ненависть к песку. В этой вселенной полно интересных миров, которые были лишь вскользь упомянуты и могли бы стать интересным антуражем, но угадайте, на какой планете будут разворачиваться события следующего сериала - про Оби-Вана Кеноби?..

Даже толстые слизни Хатты уже в лоб называют Татуин бесполезным камнем, как будто угадывая мысли зрителей и ломая "четвертую стену". Таких проломов, кстати, на удивление много. Иногда даже складывается впечатление, что создателей сериала покусала Лана Вачовски - столько здесь всего пост- и мета-, только бездарно реализованного.

Еще одна проблема шоу - неоднородный таймлайн. Показываемые события разворачиваются в различных временных отрезках. Т.е. в глобальной хронологии "Книга Бобы Фета" расположена между шестым и седьмым эпизодами. В свою очередь нельзя не учитывать два сезона "Мандалорца" - приключения Фетта начинаются до их начала и продолжаются после финала. Это не только сложно объяснить и описать, но еще ведь и как-то надо держать в голове при просмотре, чтобы сопоставлять с другими фактами. Например, в сериале ни разу напрямую не говорится о том, сколько времени Боба провел во внутренностях Сарлакка. Наверняка где-то в сопроводительных материалах или в одном из интервью на этот вопрос дан ответ, но это незнание никак не способствует установлению связи с номерными проектами.

Из-за путаницы с таймлайном возникают огромные сюжетные пробелы - авторы вытаскивают из рукава персонажей, известных еще со времен мультсериала "Войны клонов", и никак - ни малейшим полунамеком - не объясняют их отсутствие в классической трилогии. Асока Тано, появившаяся ранее в "Мандалорце", - яркий тому пример. В "Книге" таких действующих лиц становится еще больше.

Целостности нет и в мелочах. Например, в одной из серий снова перетряхивают местную таблицу Менделеева, в очередной раз представляя бескар ультимативным материалом - аналогом адамантия и мифрила для вселенной "Звездных войн". Из-за этого дуэли на световых мечах превращаются в форменный цирк, а уже через пару серий зрителям показывают, что меховые шкуры представителей Вуки впитывают выстрелы бластеров ничуть не хуже хваленой мандалорской брони.

Но есть у проекта парочка позитивных моментов. Хотя и они получились по-своему курьезными. Так, две серии про возвращение Дина Джарина определенно можно назвать лучшим, что было во всей франшизе "Звездные войны" за последние несколько лет. Там и уместные отсылки ко всему на свете (даже на неплохую игру Star Wars Jedi: Fallen Order), и расширение лора и мифологии мира, подробности кодекса мандалорцев - одним словом квинтэссенция того, из-за чего ЗВ имеет настолько огромную фан-базу по всему миру.

Также на фоне без конца жующего сопли титульного героя особо ярко блистает его помощница/телохранитель Феннек Шэнд. Она умная, решительная, отважная, эффективная и во все поля имбовая - соответственно, обладаем всеми качествами, какими был наделен додиснеевский Боба Фетт. В современных реалиях снять хоть что-то без сильного волевого женского персонажа никак нельзя, но здесь она вписана к месту и по делу. Без нее смотреть на похождения наемника-пенсионера было бы совсем тоскливо. Для актрисы Минг-На Вен это уже, кстати, не первое сотрудничество с компанией Микки Мауса. До этого в "Агентах "Щ.И.Т." она воплощала плюс-минус такой же архетип. Учитывая, какие обороты набрал сериальный конвейер Disney+, в скором будущем вполне можно ожидать ее сольное шоу.

Абсурд ситуации в том, что лучшими эпизодами сериала про Бобу Фетта оказались те, в которых, собственно, сам Боба Фетт почти не появлялся.

В итоге непонятно для кого вообще снимали этот проект. Для широкой аудитории происходящее на экране, скорее всего, будет попросту непонятно, потому что без знания контекста и бэкграунда воспринимать события будет тяжело. Поклонников же вселенной, созданной Джорджем Лукасом, наверняка оттолкнут метаморфозы, произошедшие с любимым персонажем.

Боба Фетт никогда не был героем - его рисовали хладнокровным убийцей и злодеем, без зазрения совести закатывающим Хана Соло в карбонит на продажу. Ожидалось, что из него можно будет сделать своего рода антигероя или трикстера, но по совокупности принятых им решений его можно поставить в один ряд не с Декстером Морганом, Дэдпулом и Максом Рокатански, а скорее с диснеевскими принцессами Рапунцель или Эльзой из "Холодного сердца". Вряд ли персонаж со столь солидной историей и наследием заслужил подобную судьбу.

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