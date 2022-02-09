Кто такие самозанятые в Беларуси и России и что дает им этот статус

В России и Беларуси растет число граждан, которые решили работать на себя. То есть стать самозанятыми. Какие преимущества это дает по сравнению с индивидуальным предпринимательством? Кто может рассчитывать на этот статус? Насколько различны правовые нормы в Беларуси и России? Вопрос изучили репортеры "СОЮЗа".

У статуса самозанятых есть свои плюсы и минусы. Но плюсов все же больше.

Как в России

По данным Федеральной налоговой службы России, за минувший год количество самозанятых в стране выросло более чем в два раза и составило более 3,8 миллиона человек. По прогнозам Минтруда России, к 2024 году их количество может достичь 5-6 миллионов человек. Более того, по данным опросов, сегодня почти 60 процентов выпускников вузов и среднетехнических учебных заведений видят свое будущее именно в работе на себя.

Кто же такой самозанятый? Как пояснила "СОЮЗу" доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Анна Тихонова, в российском трудовом и налоговом законодательствах понятия самозанятости, самозанятого отсутствуют.

Юридически закреплен лишь статус "плательщика налога на профессиональный доход" (НПД). Таким образом, самозанятый - это особый статус налогоплательщика.

Как получить данный статус? В первую очередь нужно зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год. Необходимо работать без наемных сотрудников и "попадать" под разрешенные виды деятельности. Основные из них - такси, сдача в аренду квартир, репетиторство, сфера красоты, ремонтные, маркетинговые, кулинарные, развлекательные и IT-услуги. Причем можно совмещать несколько видов деятельности.

Не допускается, чтобы бизнес был связан с реализацией подакцизных товаров (сигареты, алкоголь, бензин) или продукцией, подлежащей обязательной маркировке. Самозанятыми не считаются посредники услуг. Зато этот статус в России могут по закону получить граждане стран ЕАЭС (Беларусь, Армения, Киргизия, Казахстан).

У статуса самозанятых есть свои плюсы и минусы. Самый главный плюс - легализация бизнеса. Самозанятым можно размещать рекламу в соцсетях и не бояться проверок. А если заказчик вдруг отказывается платить, не выполняет условия договора, то можно смело обращаться в суд.

- У самозанятых - специальный налоговый режим, - отмечает эксперт Анна Тихонова. - Во-первых, это простая регистрация через мобильное приложение "Мой налог", не требующая приезда в инспекцию. Во-вторых, минимальная налоговая нагрузка. При взаимодействии с физическими лицами налог составит четыре процента от доходов, с юридическими - шесть процентов (вместо уплаты НДФЛ по ставке 13%). Страховые взносы уплачиваются только по желанию налогоплательщика. В-третьих, автоматический расчет налога осуществляет налоговый орган на основании данных движения по банковскому счету.

Добавим: самозанятые могут выдавать клиентам чеки, сформированные в приложении "Мой налог", при этом они освобождены от необходимости приобретать кассовый аппарат. От них также не требуется подавать ежегодную декларацию в налоговую инспекцию.

По словам эксперта, каждый самозанятый при регистрации получает "бонус" от государства - налоговый вычет в 10 тысяч рублей. И это реально уменьшает ставку налога: при работе с физлицами с 4 до 3 процентов, а при работе с компаниями или ИП - с 6 до 4 процентов. И наконец, самозанятый платит налог только при фактическом получении дохода. Но есть у данного налогового режима и недостатки.

- Период регистрации самозанятого без статуса ИП и уплаты страховых взносов не включается в трудовой стаж, - уточнила Анна Тихонова. - И, если самозанятый хочет получить трудовой стаж, ему необходимо вести параллельно трудовую деятельность, либо уплачивать за себя страховые взносы. Отсутствие взносов является причиной того, что самозанятые не могут претендовать на социальные пособия при наступлении страхового случая. В частности, на оплату по больничным листам. Наконец, налог уплачивается с валового дохода, а это означает, что уменьшить сумму доходов на понесенные расходы нельзя. Например, если самозанятый занимается изготовлением мыла, уменьшить налоговую базу на понесенные расходы на покупку глицерина и прочих материальных расходов он не сможет.

Эксперты считают, что к минусам можно отнести и низкий порог доходов в 2,4 млн рублей. А потому предлагают поднять планку доходов хотя бы для самозанятых IT-специалистов до 5 млн в год.

Как в Беларуси

Закрепить юридически статус самозанятого в Беларуси просто. Достаточно прийти в налоговую службу по месту жительства и написать заявление, указав вид деятельности, сроки и место осуществления. На каждый вид рассчитана определенная сумма налога. Оплачиваем ее и приступаем к работе. Клиентами самозанятых могут быть как физические лица, так и организации. При этом еще одно очевидное удобство - не надо вести отчетность и документацию.

Список дел, которые относятся к самозанятости, довольно внушительный. Это агроэкотуризм, фото- и видеосъемка, репетиторство, маникюр и педикюр, адвокатские и нотариальные услуги, а также услуги парикмахера, визажиста, тамады. Еще дизайн помещений, разработка веб-сайтов, пошив одежды, головных уборов и обуви, роспись лица аквагримом, уборка и многое другое.

Самозанятые в Беларуси сами решают, войдет ли их стаж в трудовой. Если да, то придется уплачивать процент от дохода...

Самозанятыми в Беларуси считаются около 45 тысяч человек. Среди видов работ наиболее распространена реализация готовой кулинарной продукции, хлебобулочных изделий. В этом направлении около восьми тысяч плательщиков. К слову, с 2022 года список видов услуг для самозанятых расширен. В перечень включены ландшафтное проектирование, курьерская доставка, чистка салонов транспортных средств, содержание могил и уход за ними, аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования. При этом единый налог больше не применяется при дистанционной торговле товарами, розничной торговле автомототранспортными средствами, при оказании дополнительных жилищно-коммунальных услуг, а также услуг общественного питания, пассажирского сухопутного и речного транспорта.

Самозанятому по сравнению с индивидуальным предпринимателем работать намного проще. В том числе потому, что не надо со своими клиентами заключать договоры. Достаточно устного соглашения. Размер налога будет отличаться в зависимости от местности, в которой он работает. Допустим, налог на услуги учителя-дефектолога в столице - 88 рублей (около 2900 российских), в областных центрах и Минском районе - 82, в других крупных городах и райцентрах - 77, в небольших райцентрах и населенных пунктах - 63. Оказывать можно даже несколько видов услуг или в разных населенных пунктах. При этом понадобится заплатить один налог, однако рассчитанный по наиболее высокой ставке.