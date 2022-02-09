Новая Lada Granta примеряет конвейер АвтоВАЗа

Следующий год станет для АвтоВАЗа знаковым: планируется приступить к выпуску второго поколения Lada Granta, которое будет создано на платформе CMF-B - в будущем единой для всех моделей российского автопроизводителя. Стали известны подробности о подготовке к производству новинки.

По данным группы Avtograd news, в настоящее время производится окраска кузовов новой модели - все седаны, позднее должны присоединиться универсалы.

Приметы, по свидетельствам очевидцев, следующие: размеры автомобиля - что-то среднее между нынешними "Грантой" и "Вестой", выделяется большой лючок бензобака прямоугольной формы. Также ведётся процесс литья пластмассовых деталей и их покраска, монтируется новая линия сварки кузовов.

После покраски кузова транспортируют в инжиниринговый центр АвтоВАЗа, где выполнят "финишную" сборку прототипов новой Lada Granta. Параллельно компания готовит специалистов для сборки новой модели - команда набрана из бригад персонала, занятых на производстве нынешнего поколения модели.

Известно, что сборка новой Lada Granta будет налажена на линии, где выпускается актуальная версия "бюджетника" - СКП Kalina. Последняя останется в строю, но сменит место дислокации сборки: её перебросят на третью "нитку" конвейера, занятую производством Lada Niva.

Выход новой Lada Granta должен состояться в 2023 году, ориентировочно во второй половине.