АвтоВАЗ готовится к выпуску замены Lada Granta. Будут универсал и седан

На АвтоВАЗе, по данным группы Avtograd news, состоялся тестовый прогон неокрашенного кузова Lada Granta по конвейеру, где в настоящее время собирают внедорожники семейства Niva, - так называемая третья нитка. Здесь "пропишут" нынешнюю Granta, а освободившиеся мощности используют для выпуска нового семейства модели B-класса.

Альтернатива "народному" автомобилю создаётся на платформе CMF-B - на той же, которая лежит в основе новых Renault Logan и Sandero, готовящихся к выходу на российский рынок ближе к середине 2022 года. CMF-B, напомним, будет основой всех новых Lada, в числе которых преемник Niva, запланированный в формате внедорожника и кроссовера.

Пока известно, что новое семейство Lada B-класса будет выпущено в кузовах типа седан и универсал, а в производстве модель появится в 2023 году.

Президент АвтоВАЗа Николя Мор, как рассказывала "РГ" ранее, заявил, что следующие новинки Lada будут автомобилями другого уровня, особенно это касается подключённых сервисов.

Новая "Гранта", пока условно назовём будущую модель Lada так, будет стоить дороже представителей актуального семейства, но вместе с повышением цены автомобили предоставят клиенту больший комфорт, новый уровень безопасности, в том числе за счёт расширения списка электронных ассистентов. О том, что новые Lada будут стоить дороже нынешних, также заявил Николя Мор, который пообещал сохранить выпуск бюджетных моделей марки до тех пор, пока на них сохраняется спрос.

Очевидно, что спрос на нынешнюю Lada Granta, учитывая потребности населения в автомобиле и темпы роста на новые машины, будет сохранятся в течение, как минимум, нескольких лет. Таким образом, инсайдерская информация о переносе выпуска Lada Granta на третью нитку конвейера с этой точки зрения соответствует действительности. Тем более в свете увольнения в запас Lada Niva Legend в 2024 году. К слову, о преемниках внедорожника президент АвтоВАЗа тоже рассказывал.