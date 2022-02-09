Как Петербург переживает очередную волну коронавируса

Очередями в поликлиниках Петербург печально прославился на всю страну. Однако винить медиков не стоит: заболеваемость коронавирусом резко растет. Ежедневно регистрируется по 15 тысяч новых больных. Около 300 тысяч горожан с COVID-19 и ОРВИ находятся под амбулаторным наблюдением медиков. Еще в декабре этот показатель был 150 тысяч. Более восьми тысяч лежат с коронавирусом в стационарах. К вирусной беде добавилась зимняя травма, главная причина которой - гололед на неубранных должным образом тротуарах, дорогах, ступенях магазинов и учреждений.

С чем столкнулись горожане? Первое - сложности с вызовом врача на дом. В единую информационно-справочную службу 122, принимающую такие обращения, в "пиковые часы", а это прежде всего утро понедельника, дозвониться было сложно. В экстренном порядке были увеличены мощности, на прием звонков выделены дополнительные операторы. Как сообщили "РГ" в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, уже с 3 февраля большинство районов открыли электронную запись к врачу для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирус.

По-прежнему не решена проблема с обслуживанием на дому. До трети врачей поликлинического звена сами болеют. На ведение больных с коронавирусом "перекинуты" врачи других специальностей, привлекают специалистов из учреждений федерального подчинения и даже стоматологов. Но всего этого недостаточно, поэтому врача на дом можно ждать и сутки, и двое, и даже больше, хотя по нормативам доктор должен прийти в день вызова (если больной обратился до 14 часов).

Сейчас ситуация в поликлиниках улучшилась по сравнению с предыдущей неделей. Время работы "красной зоны" в особо загруженных поликлиниках увеличено. Теперь они работают с 8 до 20 часов (а в некоторых до 21 часа). Внутрь здания запускают всех. Некоторые поликлиники, в которых не было условий для организации достаточно большого пространства под "красную зону", перешли на прием только инфекционных больных (например, поликлиническое отделение в Славянке на Галицкой улице).

Последние дни как раз стали переломными в схеме оказания первичной помощи. Уже с 4 февраля пациенты получили возможность закрыть больничные листы дистанционно, не обращаясь к врачу. Для этого нужно оставить заявку либо в службе 122, либо на портале "Здоровье петербуржца". Как пояснили в комитете по здравоохранению, заявки поступают в поликлиники и пациенту обязательно перезвонит врач. Если пациент чувствует себя уже вполне хорошо, то ему закроют больничный лист дистанционно. И, важное уточнение, отрицательный ПЦР-тест теперь для закрытия больничного листа не требуется, но нужно, чтобы с момента начала заболевания прошла неделя.

С 6 февраля введена возможность открытия больничного листа дистанционно. Тоже через службу 122, а с сегодняшнего дня - еще и через портал "Здоровье петербуржца". Алгоритм тот же: вам должен позвонить врач, опросить, при необходимости назначить ПЦР-тест.

- У нас нет огромных очередей, мы постоянно отслеживаем ситуацию и корректируем, где в данный конкретный момент нужнее персонал. Например, видим, что собирается значительная очередь на сдачу ПЦР-тестов, открываем второй кабинет, если нужно - и третий, - отметила Ирина Забежинская, начмед поликлиники № 25 Невского района.

Почему в столь сложной ситуации возможность дистанционного оформления появилась только на днях, объясняется тем, что не было соответствующих нормативных федеральных документов. Также очевидно, что число обращений за медицинской помощью было бы значительно меньше, когда бы не ситуация с получением QR-кодов. Достаточно много пациентов переносят заболевание легко, как банальное ОРВИ, с которым в прежние годы им бы и в голову не пришло обращаться в поликлинику, однако теперь люди хотят, чтобы у них было документально обозначено заболевание именно коронавирусом с последующим получением кода.

Что касается зимней травмы, то она идет в рост.

- За январь только наша больница оказала помощь 1800 пациентам с травмой, из них около 400 были госпитализированы, и практически все они нуждались в операционном вмешательстве. Мы признаем: да, иногда больных приходится класть в коридоры, но все-таки на минимально возможное время до освобождения места в палатах. У нас каждый день большая выписка, идет ротация пациентов. Мы уже перепрофилировали под травму помещения отделения урологии, используем мощности отделения экстренной помощи, делаем все возможное, чтобы разместить больных в нормальных условиях. Все мы понимаем: некоторые стационары, имеющие отделения травматологии, перепрофилированы под прием больных с коронавирусом. Следовательно, их нагрузка "по травме" достается оставшимся стационарам, - пояснил Игорь Беленький, заведующий отделом травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Кстати

Причины зимней травмы - не только неубранные тротуары, превращенные в колдобистый каток. Ни один год не обходится без опасных травм, полученных и детьми, и взрослыми при катании на "ватрушках".

- В таких случаях разговор идет о повреждениях позвоночника. Такие травмы опасны для жизни и чреваты инвалидностью, - говорит Вячеслав Зорин, руководитель Федерального центра детской травматологии НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера.

Врачи напоминают: "ватрушкой" управлять практически невозможно, поэтому нельзя кататься на горках, имеющих ухабы, соседствующих с проезжей частью, деревьями, озером. То есть для катания нужно выбирать специально оборудованную горку, отвечающую правилам безопасности.