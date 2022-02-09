Салон нового кроссовера Renault Austral будет бескомпромиссным

Renault опубликовала несколько фотографий салона кроссовера Austral, который идёт на смену Kadjar. Также в компании рассказали о материалах отделки интерьера.

Заявлено, что торпедо будет "очень мягким" и многоуровневым - как оно выглядит в общих чертах показали на прошлом тизере-скетче. Также в панель встроена светодиодная подсвечивающаяся полоса, которая проходит от начала и до конца, повышая общую привлекательность.

Подсветка присутствует и в дверях. В их отделке использовано мягкое покрытие, которое скомбинировано с текстилем и синтетической кожей "synderm".

Кроме того, в отделке применены атласный хром и натуральное дерево, обработанное в соответствии с традициями японской техники маки-э, когда на невысохший лак наносятся металлизированные пигменты.

Центральный подлокотник также получил атласную хромированную отделку и механизм регулировки с щелчком, который, по словам Renault, напоминает звуки, которые издаёт сейфовый замок", что является ещё одним доказательством пристального внимания к деталям.

Мировая премьера нового Renault Austral запланирована на 8 марта. Предполагается, что Austral послужит "донором" для следующего поколения Mitsubishi ASX.