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09.02.2022 19:20
Рубрика: Экономика

Торговые сети исполнили все предписания ФАС о снижении цен на продукты

Текст: Михаил Загайнов
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Торговые сети исполнили все предписания Федеральной антимонопольной службы, которые были выданы после проверок в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В ведомстве отметили, что в 2021 году антимонопольная служба выдала 11 предписаний ретейлерам.

"На данный момент все они исполнены. Благодаря этому впервые снижены цены на ряд продовольственных товаров в Калужской, Московской, Курской, Липецкой, Саратовской, Челябинской и Новосибирской областях, в Ставропольском крае, а также в Республиках Калмыкия и Хакасия", - говорится в сообщении ФАС.

Последней об исполнении предписания отчиталась компания АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"). Ранее Управление ФАС по Калужской области потребовало от ретейлера снизить цены на продукты в семи муниципальных районах, где "Магнит" занимал доминирующее положение. "В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в магазинах сети г. Калуги, где ретейлер конкурирует с остальными участниками рынка", - подчеркнули в ФАС.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что продолжат мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания.

Ранее антимонопольное ведомство предложило крупнейшим торговым сетям проработать механизмы ответственного ценообразования. После этого три ретейлера - АО "Тандер" ("Магнит" и "Дикси"), Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") и "Бристоль" - добровольно обязались ограничить наценки на ряд товаров.

После этого аналогичные обязательства взяли на себя и региональные ретейлеры. Речь идет о наценках на мясо, подсолнечное и сливочное масло, яйца, сахар, соль, чай, крупы, а также овощи "борщевого набора".

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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