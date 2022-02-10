Автомобили BMW будут собираться на "Автоторе" еще минимум шесть лет

BMW объявила о продолжении сотрудничества с калининградским "Автотором". Автомобили немецкой марки будут собирать на предприятии еще минимум шесть лет - до 2028 года.

Речь идет о полном производственном цикле, который включает сварку, окраску и сборку. Соглашение касается четырех моделей - X5, X6, X7 и 5 Series.

Для обеспечения требований повышения локализации производства в рамках специнвестконтрактов завод собирается ввести в строй новые производственные мощности. Заявленный объем инвестиций составляет 32 миллиарда рублей.

Отметим, что действующий до этого контракт BMW и "Автотора" истекал в марте 2022 года.

В августе 2021 года глава BMW Russia Штефан Тойхерт заявил, что компания полностью отказалась от идеи строительства собственного автозавода в России, поскольку не смогла договориться о Специальном инвестиционном контракте с Минпромторгом РФ. СПИК - это документ, который предоставляет налоговые льготы и гарантии неухудшения условий бизнеса в обмен на инвестиции. У "Автотора" еще с 2019-го действует свой СПИК с Минпромторгом РФ.

Отметим, что в прошлом году BMW реализовала в нашей стране 46 802 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. В результате баварская марка второй год подряд стала лидером премиум-сегмента в России.

Накануне BMW объявила о том, что ее автомобили обновятся и подорожают.