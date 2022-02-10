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Чарли Ханнэм присоединился к касту нового фильма Зака Снайдера

Новости
    10.02.2022, 12:24
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссер Зак Снайдер ("Армия мертвецов", "Лига справедливости") в своем посте в Vero рассказал о новых именах в проекте "Мятежная луна" для Netflix. Он отметил, что рад приветствовать Чарли Ханнэма, Рэя Фишера, Пэ Ду-на и Джимона Хонсу, которые присоединились к ранее задействованным в проекте Джене Мэлоун и Софии Бутелле. Последняя исполняет в проекте главную роль.

Начало съемок и дата выхода пока неизвестны. Сюжет фильма описывает события в мирной колонии, которая сталкивается с агрессией, после чего героине приходится собирать армию для противостояния.

Чарли Ханнэм известен по фильмам "Джентльмены", "Хулиганы", "Дитя человеческое", а также сериалам "Сыны анархии" и "Близкие друзья".

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