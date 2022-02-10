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10.02.2022 17:38
Рубрика: Экономика

ФАС признала вину "большой тройки" металлургов в завышении цен

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Ксения Шубина/ТАСС Фото: Ксения Шубина/ТАСС
Фото: Ксения Шубина/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны крупнейших металлургических компаний - ПАО "Северсталь", ПАО "ММК" и ПАО "НЛМК". По мнению Комиссии ФАС, металлурги установили монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат.

Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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"Рынок горячекатаного плоского проката характеризуется стабильным составом основных игроков и высокими барьерами входа. Ответчики занимают доминирующее положение с долей более 70%", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

В ведомстве отмечают, что рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем повышение себестоимости продукции. "Компании ссылались на то, что цены на горячекатаный прокат устанавливались самими покупателями. По мнению металлопроизводителей, покупатель может снизить цену путем переговоров и установить на рынке цену, которую он готов заплатить. Однако этот довод опровергается количеством поступивших в ведомство заявлений о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат", - пояснили в антимонопольной службе.

Кроме того, отмечают в ФАС, оценка общих условий обращения товара на рынке показала, что роста спроса со стороны российских потребителей не произошло. "При неизменности объемов продаж на внутреннем рынке в 2021 году ответчики увеличили свою прибыль в три раза относительно показателей 2019-2020 годов", - подчеркнули в ведомстве.

Комиссия пришла к выводу, что повышение цен компаниями, доминирующими на внутреннем рынке, исключительно на основании мировых цен нарушает Закон о защите конкуренции.

Пока речь идет лишь о признании вины компаний. Решение по штрафам будет принято по итогам расследования дел об административных нарушениях. Кроме того, компаниям выданы предписания об устранении нарушений.

При этом глава ФАС Максим Шаскольский отмечал, что дела по каждому предприятию составляют сто томов, а антимонопольные штрафы для металлургических компаний могут превысить сумму наказания для IT-гиганта Google.

В чем суть "дела металлургов"

Дело о ценообразовании на рынке плоского проката ФАС возбудила еще в апреле 2021 года. В качестве ответчиков выступает "большая тройка" российской металлургии - "Северсталь", ММК и НЛМК. По мнению ФАС, компании поддерживали монопольно высокие цены.

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В случае, если факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердится, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода.

Все три компании категорически отрицают завышение цен. Главный аргумент - рыночная конъюнктура, которая якобы и привела к резкому росту цен на прокат. При этом в ФАС ссылались на Закон о защите конкуренции, которые не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство ФАС Компании Металлургия и горнодобыча Северсталь Компании Металлургия и горнодобыча Магнитогорский металлургический комбинат Компании Металлургия и горнодобыча Новолипецкий металлургический комбинат

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