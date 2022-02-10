Fox Business: Запуск соцсети Трампа может состояться в конце марта

Запуск социальной сети TRUTH Social, разработанной по инициативе экс-президента США Дональда Трампа, состоится не ранее конца марта этого года.

Такую информацию в среду распространил телеканал Fox Business. По данным его источников, серверы, ответственные за работу соцсети, уже запущены, а само приложение проходит бета-тестирование, пишет ТАСС. Ранее запуск планировался на февраль.

О создании соцсети TRUTH Social было объявлено в октябре прошлого года. Сам Трамп рассказал, что создал ее, "чтобы противостоять тирании "больших технологий".

Напомним, в последние недели пребывания на посту президента США Дональд Трамп был лишен возможности писать в соцсетях. Его аккаунты были заблокированы после штурма здания Конгресса 6 января. Трамп назвал "абсолютным позором" для страны его блокировку в соцсетях компании Facebook, а также Twitter и Google.