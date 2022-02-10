ОДКБ: Эскалация конфликта на юго-востоке Украины реальна из-за поставок оружия Западом

На юго-востоке Украины существует угроза эскалации конфликта из-за поставок со стороны Запада вооружения Киеву.

Как заявил в четверг на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров, характерным показателем воздействия Запада на развитие вооруженных сил Украины является их приведение к стандартам НАТО.

По его словам, для выполнения намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь. Также заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники.

По данным Сидорова, с января текущего года на Украину из США было поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения. Он отметил, что указ на укрепление обороноспособности страны, который подписал ранее президент Украины, свидетельствует об отсутствии у руководства страны стремления к мирному урегулированию конфликта на юго-востоке.