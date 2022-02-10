В Приморье построят ангары для хранения пестицидов из Приамурья

В поселке Ярославский Хорольского района устанавливают временный ангар для хранения пестицидов из Амурской области, сообщает официальный Telegram-канал правительства Приморья.

Такой же ангар построят в Надеждинском районе.

Как рассказал Сергей Шипов, представитель ООО "Система", компании, которая привезла в край химикаты, на встрече с жителями Хорольского округа, строительство укрытий - требование природоохранного прокурора. Ангары возводятся для того, чтобы исключить доступ к потенциально опасным веществам, пока не будет принято решение об их дальнейшей судьбе. Все работы планируют завершить до конца этой недели.

В эти дни в арбитражном суде Амурской области начинается разбирательство, в ходе которого будет определен собственник отходов. Приморье выступает третьей стороной в процессе, его позиция - вернуть химикаты обратно в Приамурье.

Отмечается, что параллельно были направлены запросы о классе опасности отходов, проведенная экспертиза не обнаружила в них ни ртути, ни других веществ, которые могут вызвать негативное влияние на человека или атмосферную среду.

Напомним, что осенью 2021 года в Приморье завезли около 300 тонн ядохимикатов с космодрома Восточный, которые разместили на площадках в Надеждинском и Хорольском районах. Их планировалось утилизировать, но против выступили местные жители. Начались проверки компании, у которой хранился опасный груз, власти Приморья захотели вернуть его в Приамурье, но соседи отказались принимать его обратно. Экспертиза веществ показала, что это агрохимикаты, утратившие свои эксплуатационные свойства.